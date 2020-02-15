МВД предлагает блокировать счета подозреваемых в наркоторговле без решения суда

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. МВД России предлагает блокировать во внесудебном порядке банковские счета подозреваемых в причастности к наркоторговле. Об этом говорится в проекте стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Документ разработан МВД России и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Стратегией предусматривается принятие нормативной базы по введению внесудебного механизма блокировки банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-разыскной деятельности", - говорится в документе. Там также отмечается необходимость усиления контроля над финансовыми операциями по внесению денежных средств на банковские счета и электронные средства платежа.

Кроме этого новая антинаркотическая стратегия предусматривает усиление контроля над финансовыми операциями, отказ от заместительной терапии для наркозависимых, противодействие пропаганде наркотиков, духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование единой информационной системы наркологической службы.