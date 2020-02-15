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МВД рассчитывает к 2025 году добиться снижения заболеваемости наркоманией

Ведомство намерено добиться общей оценки наркоситуации в России как "удовлетворительной". Сейчас она оценивается как "напряженная"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. МВД России рассчитывает достичь снижения заболеваемости наркоманией к 2025 году. Об этом говорится в проекте стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Документ разработан МВД России и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"К 2025 году планируется достижение следующих значений показателей состояния наркоситуации в Российской Федерации: снижение вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков до 125,9 на 100 тыс. человек; снижение криминогенности наркомании до 114,2 на 100 тыс. человек; снижение общей заболеваемости наркоманией до 238,4 на 100 тыс. человек", - говорится в документе.

В тексте отмечается необходимость сокращения количества отравлений наркотиками до 10,1 на 100 тыс. человек и снижения смертности от употребления наркотиков до 2,7 на 100 тыс. человек.

Согласно стратегии, к 2030 году по сравнению с 2018 годом рассчитывается достичь снижения вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков до 113,1 на 100 тыс. человек (в 2018 году - 148,1), снижение криминогенности наркомании до 102,3 на 100 тыс. человек (в 2018 году - 120,4), снижение общей заболеваемости наркоманией до 230,8 на 100 тыс. человек (в 2018 году - 288,5), а также снижения смертности от употребления наркотиков до 2,4 на 100 тыс. человек (в 2018 году - 3,0).

Также рассчитывается добиться общей оценки наркоситуации в РФ как "удовлетворительной". Сейчас она оценивается как "напряженная".

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Россия
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