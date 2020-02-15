Названы самые популярные видео на YouTube за всю историю

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Американский еженедельник Newsweek назвал семь самых популярных видео, размещенных за все время деятельности портала YouTube. Публикация журнала приурочена к 15-летию со дня основания YouTube.

В первый год существования портала больше всего просмотров набрал клип с тренировкой футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, который уже завершил свою профессиональную карьеру. В 2005 году бразилец сумел, жонглируя мячом, четыре раза подряд попасть им в перекладину ворот так, чтобы мяч отскочил прямо к нему и не упал на поле. Видео было размещено компанией Nike, потом было удалено и повторно выложено на портале.

В 2006-2007 годах рекордсменом портала стал шестиминутный ролик The Evolution of Dance, снятый танцором Джадсоном Лайпли из штата Огайо. Он изобразил основные движения нескольких танцев, популярных в начале ХХ века. За восемь месяцев это видео набрало около 70 млн просмотров.

В 2008 году самым популярным был признан клип к песне Girlfriend канадской певицы Аврил Лавин. Сам видеоролик был выложен в начале 2007 года и достиг пика просмотров только в июле 2008 года, продержавшись в топовых композициях до начала 2009 года. Затем первенство перехватило домашнее видео, на котором малыш Чарли из Великобритании укусил за палец своего старшего брата Гарри. Эта сценка лидировала в списке немузыкальных видео YouTube с самым большим количеством просмотров.

В публикации перечислены также клипы Bad Romance Леди Гага, Baby Джастина Бибера, Gangnam Style южнокорейского певца Psy и Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. Последний клип был загружен 12 января 2017 года и набрал более 6,6 млрд просмотров.

YouTube был основан 14 февраля 2005 года бывшими сотрудниками платежной системы PayPal - Чадом Херли, Стивом Ченом и Джаведом Каримом. Они в октябре 2006 года объявили о продаже портала корпорации Google за $1,65 млрд.