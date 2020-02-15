На подъездах к Крымскому мосту открыли новые посты ДПС

"Это событие, которое позволяет дать нашим гражданам дополнительные удобства при движении по этой дороге, - сказал министр транспорта на церемонии открытия. - Сотрудники Госавтоинспекции, которые могут следить за безопасностью, должны иметь все удобства и самые комфортные условия для того, чтобы осуществлять свою службу каждый день. Только человек, который работает в нормальных комфортных условиях, может делать свое дело ответственно, с душой и относиться к тем, кто проезжает по дороге, с любовью".

ТАМАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Два новых стационарных поста ДПС на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Крыма открыли в субботу министр транспорта РФ Евгений Дитрих и руководитель ГИБДД России Михаил Черников, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

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"На подходах к Крымскому мосту открываются два современнейших поста ДПС, которые являются лучшими сегодня в нашей стране как по самому структурному обустройству, так и по обеспеченности и оснащенности, - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников. - Я уверен, что служба на этих постах будет комфортной, безопасной, а участникам дорожного движения будет приятно двигаться, зная о том, что здесь находятся сотрудники, которые сделают все возможное для того, чтобы нашим водителям было комфортно".

По словам Черникова, Крымский мост и автомобильные подходы к нему являются самыми безопасными участками дорог в России.

"Данная дорога [подход к Крымскому мосту] и мост являются самыми безопасными участками дороги в РФ. И здесь нам, сотрудникам Госавтоинспекции, в первую очередь необходимо оказывать содействие участникам дорожного движения, которые десятками тысяч в сутки преодолевают эти многие десятки километров при подъездах к мосту, а также при движении по самому искусственному сооружению... И наша основная задача, конечно, сделать все дороги РФ такими же безопасными, как и на этом участке", - добавил глава ведомства.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.

Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года, было запущено движение пассажирских поездов. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.