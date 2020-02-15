Федермессер: анализировать дженерики для лечения рака должны независимые специалисты

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сравнительный анализ воспроизведенных препаратов, в том числе применяющихся для лечения онкозаболеваний, должна проводить независимая организация. Об этом сообщила журналистам учредитель фонда помощи хосписам "Вера", автор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" Нюта Федермессер.

Ранее сообщалось, что правительство РФ к 14 апреля должно получить результаты проверки отечественных дженериков, используемых в терапии онкологических заболеваний. Такое поручение в пятницу дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания о совершенствовании онкологической медицинской помощи.

"Но Росздравнадзор тоже структура внутри системы, а система не заинтересована выявлять сама в себе какие-то нарушения. На мой взгляд, это должен быть некий независимой привлеченный аудит", - приводит пресс-служба ОНФ слова Федермессер.

Важным пунктом поручений Федермессер назвала изменения к требованиям на проведение клинических испытаний. "Мы все время говорим о том, что дженерики - это препараты, которые не проходят клинические испытания. Если формула та же, то препарат регистрируется автоматически. А по факту очень многое отличается в процессе производства, поэтому и результат не может быть идентичным. В поручениях Мишустина рекомендовано изменить требования к проведению клинических испытаний", - пояснила она.

Эксперт также отметила, что решение об отмене ограничений на закупку лекарств очень важное, и вместе этим теперь необходимо предпринимать меры по обучению врачей.

"Если нет толковых хорошо обученных врачей, то ни препараты, ни оборудование, ни деньги и зарплаты ситуацию с качеством медицины не изменят. Главная проблема сегодняшнего здравоохранения в РФ - люди. И любую медицинскую проблему начинать решать надо именно с подготовки кадров", - добавила она Федермессер.