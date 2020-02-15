МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2019 году реализовали около 100 проектов местных инициатив на общую сумму более 416 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в субботу руководитель пресс-службы Министерства экономики и территориального развития республики Зарема Уразаева.

"В прошлом году в Дагестане по инициативе главы республики Владимира Васильева стартовал проект "Местные инициативы", в рамках которой в регионе было реализовано около 100 проектов в разных отраслях. Минэкономразвития региона провело конкурсный отбор проектов муниципальных образований для получения субсидий из республиканского бюджета на их реализацию в части строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной и общественной инфраструктуры", - сказала Уразаева.

По ее словам, на реализацию проектов выделялись субсидии из бюджета республики, из муниципального бюджета и внебюджетных источников.

"В истекшем году в муниципалитетах республики было реализовано более 20 проектов в сфере водоснабжения, газификации, электроснабжения, 20 проектов по строительству спортплощадок, футбольных полей, около 20 проектов по строительству и реконструкции автодорог местного значения, 10 проектов по благоустройству общественных территорий, еще около 20 проектов по ремонту детсадов, устройству детских игровых площадок, по ремонту и строительству объектов культуры и т.д.", - уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что всего на реализацию этих проектов было направлено 416,5 млн рублей. "Из них около 300 млн рублей - средства республиканского бюджета, остальные - местного бюджета и спонсоров", - заключила Уразаева.