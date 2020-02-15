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СМИ: бывший кандидат в мэры Парижа подал жалобу после публикации скандального видео

Прокуратура начала расследование
Бывший кандидат в мэры Парижа от правящей французской партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво IAN LANGSDON/EPA
Описание
Бывший кандидат в мэры Парижа от правящей французской партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво
© IAN LANGSDON/EPA

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший кандидат в мэры Парижа от правящей французской партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво подал жалобу в отделение уголовной полиции Парижа за "вмешательство в личную жизнь" после публикации якобы его интимного видео. Об этом в субботу сообщила газета Le Figaro.

"Мы уважаем презумпцию невиновности, мы не будем указывать на виновного. В этом должно разобраться правосудие", - отметил адвокат Гриво в эфире телеканала LCI. Прокуратура начала расследование.

Ранее российский художник-акционист Петр Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс, на котором было выложено видео и фрагменты переписки. В своем сообщении россиянин заявил, что на этих кадрах, где невозможно доподлинно установить личность автора, фигурирует именно Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.

В субботу днем полиция задержала Павленского при выходе из отеля в 16-м районе Парижа. Он находился в розыске со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды". По данным Le Figaro, 31 декабря Павленский стал участником драки. В настоящий момент он находится под стражей.

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Франция
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