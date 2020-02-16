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Главный детский гематолог Минздрава хочет покинуть должность после 42 лет работы

Александр Румянцев предложил на этот пост кандидатуры своих учеников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный детский гематолог Минздрава России Александр Румянцев хотел бы покинуть эту должность и считает правильным, если его сменят ученики. Об этом Румянцев сказал в воскресенье ТАСС.

"Я хотел бы передать эту функцию эксперта Минздрава, в этой должности я работаю 42 года, - отметил Румянцев. - Это нормально, это нормальный ход жизни. Сейчас есть масса ребят, моих учеников, я предложил вместо себя несколько кандидатур для рассмотрения. А сам я буду продолжать заниматься научными исследованиями и быть экспертом в этой области".

Александр Румянцев рассказал, что о своем намерении он написал в письме в Минздрав. В пресс-службе Минздрава ТАСС подтвердили, что в ведомство эта просьба поступила, однако от дальнейших комментариев отказались.

Румянцев напомнил, что он является президентом Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, входит в президиум РАН.

"У меня очень много обязанностей, - добавил он. - Руковожу несколькими обществами. Мои ученики моложе, активнее, а впереди большая программа по онкологии, которую нужно решать".

Теги
РоссияРумянцев, Александр Григорьевич
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