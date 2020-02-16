Путин назвал кампус "Молодежки ОНФ" способом вовлечения молодежи в решение задач регионов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям зимнего образовательного кампуса "Молодежки ОНФ" в Крыму. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш перспективный проект вновь собрал в Крыму впечатляющее число участников, стал авторитетной площадкой для вовлечения молодежи в решение насущных задач социально-экономического развития российских регионов", - говорится в телеграмме.

Путин отметил востребованность стремлений молодежи изменить жизнь в родных городах и поселках к лучшему, внести личный вклад в благоустройство территорий и создание комфортных условий для учебы, труда и досуга. "России нужны энергичные, творческие, увлеченные люди, умеющие ставить большие цели и добиваться намеченных результатов", - добавил президент.

По мнению главы государства, насыщенная программа форума позволяет молодежи обменяться друг с другом интересными идеями и полезным опытом реализации важных социально значимых инициатив.

Команда "Молодежки ОНФ" с 16 по 22 февраля организовывает в Крыму образовательный кампус "Зимний", на который зарегистрировались более 2 тыс. участников. В Судаке известные радиоведущие, спортсмены, деятели культуры и искусства, лидеры общественного мнения проведут лекции, дискуссии, мастер-классы и тренинги.