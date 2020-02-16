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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 400 человек

Случаи заражения подтвердились у пятерых человек в Токио, которые контактировали с водителем такси, у которого ранее выявили заболевание, вызванное 2019-nCoV

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV подтверждено среди жителей Токио. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении токийской администрации.

Отмечается, что все эти люди так или иначе контактировали с водителем такси, у которого на этой неделе также диагностировали это заболевание. Большинство из заразившихся участвовали в корпоративном мероприятии в конце января, где присутствовал таксист.

Всего врачи на данный момент проверили около 100 человек, с кем мог контактировать мужчина. В субботу также было подтверждено восемь случаев заражения среди них. Все пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени превысило 400 человек. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

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ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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