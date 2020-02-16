Память генерала Черняховского почтили в Польше в канун 75-й годовщины его гибели

ПЕНЕНЖНО /Польша/, 16 февраля. /ТАСС/. Церемония возложения венков к месту памятника советскому генералу Ивану Черняховскому (1906-1945), приуроченная к 75-й годовщине со дня гибели военачальника, прошла в воскресенье в городе Пененжно. Память генерала почтили представители российского дипломатического корпуса, активисты польских ветеранских и общественных организаций.

Венки и цветы участники акции возложили там, где ранее местные власти разрушили установленный еще в 1970-е годы памятник Черняховскому. 17 сентября 2015 года был демонтирован главный элемент монумента - погрудный барельеф, а затем уничтожен оказался и постамент, к которому тот был прикреплен. Сейчас место, где генерал получил смертельное ранение и в память о нем впоследствии был создан мемориальный комплекс, представляет собой обычный пустырь у дороги.

"Мы приехали отдать дань памяти тем, кто сражался на этих землях с гитлеровским оккупантом, кто принес свободу нашей стране, создал условия, для того чтобы мы могли жить, учиться и работать. Пользуясь тем, что в этом году отмечается 75-летие завершения Второй мировой войны, мы решили посетить это особенное место", - сказал корреспонденту ТАСС глава Общества сохранения традиций Народного Войска Польского Казимеж Рдзанек.

Касаясь того факта, что памятные мероприятия проводятся на месте, где был снесен мемориал, ветеран указал, что "ликвидация памятников в Польше не поддается пониманию". "Но это политические дела, на которые мы не можем повлиять, но очень сожалеем", - заключил он.

В завершение памятной церемонии ее участники отправились на военно-мемориальное кладбище в Пененжно, где похоронены павшие за освобождение этой земли солдаты Красной армии. У небольшого памятника там также ежегодно возлагаются цветы и зажигаются свечи.

Черняховский в 1943 году был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1944 году в возрасте 37 лет он стал самым молодым генералом армии. Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского фронта, которые под его началом успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. 18 февраля 1945 года он был тяжело ранен на окраине города Мельзак (ныне Пененжно) в Восточной Пруссии и в тот же день скончался.