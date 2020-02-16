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Россия заняла второе место по числу туристов на Кипре в 2019 году

Республику посетили почти 782 тыс. российских граждан

НИКОСИЯ, 16 февраля. /ТАСС/. Россияне стали вторыми по численности среди зарубежных туристов, побывавших на Кипре в минувшем году. Об этом сообщила в воскресенье газета Phileleftheros со ссылкой на официальные статистические данные.

Согласно приведенной изданием информации, в прошлом году Республику Кипр посетили почти 782 тыс. российских граждан. Впереди - только британцы, совершившие более 1 млн 330 тыс. поездок на средиземноморский остров.

Кипрские власти подсчитали, что совокупно россияне потратили во время своего пребывания на острове €522 млн, что составляет 20% общего объема поступлений в сфере туризма от иностранных граждан. Доля подданных Соединенного Королевства в общей копилке составила около 38% - в денежном исчислении это почти €1 млрд.

Ни россияне, ни британцы при этом не попали в число самых щедрых туристов - впереди всех оказались швейцарцы, тратившие на Кипре в среднем €875 на человека. За ними следуют бельгийцы (€858) и норвежцы (€842).

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