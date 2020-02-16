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В РПЦ назвали неудачным троллингом слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Там также отметили, что высказанное протоиереем мнение не является точкой зрения всей церкви
Владимир Легойда и патриарх Московский и всея Руси Кирилл Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Владимир Легойда и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал "неудачным троллингом" слова главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах. Об этом он написал в своем канале в Telegram в воскресенье.

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Ранее Смирнов на встрече с участниками православного сообщества сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Видео выступления Смирнова на встрече с активистами размещено на его сайте.

"Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не "в РПЦ считают", но мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный", - написал он.

Легойда добавил, что у Русской православной церкви (РПЦ) "нет проблем" с гражданским браком в строгом смысле этого слова, т. е. браком, зарегистрированным государством. "А то, что называют нередко гражданским браком - это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл", - заключил глава Синодального отдела.

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