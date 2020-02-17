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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Более 60 тыс. верующих приняли участие в акции протеста в столице Черногории

Собравшиеся протестовали против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви

БЕЛГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Более 60 тыс. верующих приняли участие в молебнах и особых протестных шествиях в столице Черногории Подгорице в воскресенье вечером. Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), собравшиеся протестовали против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы СПЦ.

"Свыше 60 тыс. верующих собрались сегодня вечером около соборного храма Христового Воскресения в Подгорице на молебен, который отслужил епископ Рашско-Призренский и Косово-Метохийский Теодосий. Он также возглавил крестный ход по улицам Подгорицы", - говорится в сообщении.

Во втором по величине городе страны Никшиче прошли самые массовые шествия с момента начала протестов, сообщила митрополия. Их возглавили митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий и епископ Каракасский и Южно-Американский Русской Православной Церкви Заграницей Иоанн.

Массовые протесты также прошли в городах Шавник, Плевля, Беране, Герцег-Нови, Бар, Даниловград, Биело-Поле, Котор, Андриевице, Плужине, Мойковац. Многочисленная колонная верующих пришла в монастырь Острог, чтобы поклониться мощам св. Василия Острожского.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
Босния и ГерцеговинаЧерногорияСербияДжуканович, МилоСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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