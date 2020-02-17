Из коррекционных школ сделают методические центры для детей и родителей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские коррекционные школы переформатируют в методические центры для родителей и детей, где будут оказывать психолого-педагогическую помощь. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Всего в России 1 тыс. 664 специальных (коррекционных) школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, каждая четвертая школа - инклюзивная - с условиями для полноценного обучения особых детей. В настоящее время удалось остановить процесс массового закрытия коррекционных школ. За последние два года не закрыта ни одна. На федеральном уровне решено, что коррекционные школы станут методическими центрами для учителей, детей и родителей, в них будут оказывать психолого-педагогическую помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что эта тема была поднята во время поездки министра просвещения Сергея Кравцова в Чеченскую Республику, где он вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым провел в специализированной школе-интернате совещание с руководством местных органов управления образованием. На нем, в частности, шла об использовании современных технических возможностей для обучения людей с нарушениями слуха.

"Уровень достижений российской дефектологии позволяет полноценно учить детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас учителей-дефектологов готовят в 150 вузах. Важно, что в Чеченской Республике уделяют большое внимание качественному обучению детей, требующих больше внимания по состоянию здоровья", - привели в пресс-службе слова Кравцова.

Нацпроект "Образование" предполагает полное обновление системы коррекционных школ: в 2019 году почти 200 специализированных школ из 43 российских регионов субсидировали из средств федерального бюджета. В течение шести лет финансирование получат 800 коррекционных школ - почти половина от их общего числа по стране. На это ежегодно будут выделять по миллиарду рублей.