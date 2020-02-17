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Власти намерены построить селезащитные сооружения на юге Байкала в ближайшие два-три года

По словам исполняющего обязанности зампредседателя регионального правительства Теймура Магомедова, в зону схода селя могут попасть 616 домов, в которых проживают более 3,3 тыс. человек

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают в ближайшие два-три года построить капитальные селезащитные сооружения на юге Байкала, где высок риск схода селя, в зону которого могут попасть девять населенных пунктов, а также карты-накопители с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Теймур Магомедов.

"С учетом рекомендаций, которые нам дал Высокогорный геофизический институт, а также в ходе проведения аварийно-спасательных работ, вызванных паводком 2019 года, были проведены мероприятия по удалению наносов в руслах рек Солзан, Бабха, Харлахта, Малая Осиновка, Большая Осиновка. <…> В целом те работы, которые мы провели, дают нам люфт на два-три года [по защите от селя], не больше. Максимальный срок, в который мы должны провести мероприятия по созданию капитальных [селезащитных] сооружений, - это два-три года. Поэтому до 15 марта поставлен срок по подготовке техзадания и проведению изыскательских работ, планировки и межевания территории для размещения объектов селезащиты", - сказал Магомедов.

Он уточнил, что в зону схода селя могут попасть девять населенных пунктов Слюдянского района, 616 домов, в которых проживают более 3,3 тыс. человек. "Особую обеспокоенность вызывают такие объекты, как федеральная трасса "Байкал", участок железнодорожного полотна и накопительные карты Байкальского ЦБК", - отметил Магомедов.

По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В Байкальске, где находится закрывшийся в 2013 году БЦБК, последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла постоянных и временных рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическому сходу селей, вместе с ними в Байкал попадут миллионы тонн токсичных отходов БЦБК, которые хранятся в специальных картах-накопителях на побережье. В мае 2019 года прокуратура Иркутской области заявляла, что правительство региона медлит со строительством селезащитных сооружений в районе целлюлозно-бумажного комбината.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. В картах-накопителях за 50 лет работы комбината накоплено порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.

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