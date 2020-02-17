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Почти 700 учителей в Приамурье подали заявки на участие в программе "Земский учитель"

Заявки можно подать до середины апреля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Около 700 заявок поступило от педагогов с 16 января на участие в программе "Земский учитель" в Амурской области. Прием заявок продлится до середины апреля, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект начинает действовать в 2020 году. Учителя, переехавшие из города работать в сельских школах в регионах Дальневосточного федерального округа, получат по 2 млн рублей.

"В этом году амурские школы, расположенные в 40 поселениях с численностью не более 50 тыс. человек, смогут принять 47 учителей. В числе остродефицитных - вакансии учителей иностранных языков, а также математики, физики и информатики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по каждой вакансии пройдет отдельный конкурсный отбор. У каждого претендента будут проверять наличие квалификационной категории, возможность преподавать "иные учебные предметы", а также вести внеурочную деятельность.

"Чем больше у педагога будет соответствий этим критериям, тем больше баллов он наберет в рамках отборочного тура. В итоге, работать в амурские школы придут по программе лучшие из лучших", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

С победителями конкурсного отбора заключат договор, по которому педагог будет обязан отработать в школе пять лет. Учителя смогут самостоятельно решать, на что потратить выплаты, но в случае досрочного увольнения им придется вернуть компенсацию в областной бюджет. Кроме того, педагогам предоставят служебное жилье.

Программа "Земский учитель" в России рассчитана на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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