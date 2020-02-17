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Дальневосточного леопарда из Приморья привезли на лечение в Москву

Травмированного хищника обнаружили в марте 2019 года, он пострадал из-за столкновения с машиной
Описание
© Дмитрий Ефремов/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбруса, спасенного от гибели после столкновения с автомобилем в Приморском крае, привезли на лечение в Москву. Эльбрусу необходима операция по удалению опухоли на спине, сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды России.

Молодой леопард был отловлен в районе поселка Приморского 3 марта 2019 года. Хищника в тяжелом состоянии доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка. По характеру травм было установлено, что он пострадал из-за столкновения с автомобилем. Осенью 2019 года хранителем леопарда стала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, которая назвала зверя Эльбрус - в честь самой высокой горной вершины России и Европы. В феврале 2020 года стало известно, что леопарда Leo 131M Эльбрус планируют доставить в Москву для проведения операции.

"Спасенный после тяжелых травм дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус доставлен из Владивостока в Москву на "Леолете" авиакомпании "Россия" для лечения под наблюдением лучших ветеринаров. При содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка животному будет проведена операция по удалению опухоли, и продолжено лечение в специализированной ветеринарной клинике", - говорится в сообщении.

В настоящее время полноценное возвращение Эльбруса в дикую природу невозможно из-за доброкачественной опухоли на спине, которая образовалась после столкновения с автомобилем.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем крупных кошачьих в мире. Эти краснокнижные хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории в Китае на границе с РФ. Ядро популяции располагается на территории российского национального парка "Земля леопарда", где живет 91 взрослый пятнистый хищник.

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РоссияДальний Восток
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