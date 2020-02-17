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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Пекине планируют за шесть дней построить фабрику по производству медицинских масок

Строителям будут ежедневно измерять температуру тела для выявления у них возможных признаков коронавируса

ТАСС, 17 февраля. Китайская компания China Construction First Group намерена за шесть дней построить в Пекине новую фабрику по производству медицинских масок. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что сотрудники компании будут ежедневно измерять температуру тела строителей для выявления у них возможных симптомов нового коронавируса. Ожидается, что новое предприятие будет выпускать 250 тыс. масок в день.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-2019 (ранее его называли 2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 25 странах, включая Россию.

В понедельник власти подтвердили порядка 70,5 тыс. случаев заражения, из числа инфицированных умерли 1770, выздоровели свыше 10,8 тыс. человек.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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