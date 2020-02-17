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Песков назвал фильм Дудя о проблеме ВИЧ "заслуживающим внимания"

По мнению пресс-секретаря президента, главное, что с фильмом ознакомились в профильном ведомстве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посмотрел фильм Юрия Дудя "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят" и назвал его "заслуживающим внимания". Такую оценку он дал в разговоре с журналистами в понедельник.

"Да, я лично смотрел. Хороший фильм", - сказал представитель Кремля. При этом, по мнению Пескова, "в данном случае главное, что с ним ознакомились в профильном ведомстве". "Конечно, в личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм, действительно, заслуживает внимания", - добавил он.

Фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят" опубликован на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя 11 февраля. Он рассказывает о проблемах россиян, больных СПИД, ВИЧ-инфицированных. В нем приводятся статистические данные, согласно которым в России живут более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИД каждый день умирают около 100 человек. Дудь в своей работе подчеркивает, что она несет просветительскую и гуманитарную миссию. По данным на 16 декабря, фильм посмотрели более 11,6 млн человек. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в Twitter, что ведомство в 2020 году проверит эффективность мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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