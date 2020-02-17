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Оговорку Паслера о войне власти Оренбуржья объяснили волнением

На концерте в честь открытия Года памяти и славы глава региона сказал "нам хотелось, чтобы каждую семью затронула война"
' Main News / YouTube'

ОРЕНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Слова главы Оренбургской области Дениса Паслера, который пожелал войны каждой семье, были оговоркой и связаны с волнением. Об этом сообщила в понедельник ТАСС замминистра региональной и информационной политики региона Инна Аверкова.

О том, что на концерте в честь открытия Года памяти и славы глава Паслер обратился к зрителям и сказал "нам хотелось, чтобы каждую семью затронула война", ранее сообщили местные СМИ.

"Это была оговорка, сказалось волнение. Конечно, он никому не желал войны, а с большим уважением и волнением отнесся к этому мероприятию. Волнение не дало ему договорить его фразу, во фразе должно было быть [слово] победа, он хотел пожелать всем победы", - сказала собеседница.

Кроме того, на концерте показали посвященный 75-летию Победы ролик, который содержал опечатки и фактологические ошибки: "43 оренбужца", "40 августа 1941", "пеницилин", а производимый в годы войны в Чкаловской области гематоген назвали "бактериальным препаратом". Видео также разместили в официальном аккаунте Паслера в Instagram. Позже местные СМИ и Telegram-каналы обнаружили на фоне видеоряда письма на иностранном языке, которые по сценарию должны были быть письмами с фронта.

Появление этого ролика позднее объяснили технической ошибкой - в сети, по информации пресс-службы губернатора и правительства области, опубликовали черновую версию видео. "И тот, и другой факт был. Факт который доказывает, что и в первом, и во втором случае - это всего лишь люди, не роботы", - сказала Аверкова.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
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