Дума планирует принять закон о региональных омбудсменах на этой неделе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ во втором и третьем чтениях. Об этом в понедельник сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Очень долго готовился очень важный законопроект об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Он уже подготовлен ко второму чтению. Я надеюсь, на этой неделе будет принят и во втором, и в третьем чтениях", - сказал он.

Нижняя палата приняла документ в первом чтении в конце мая. Его авторами выступила группа сенаторов, включая председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Законопроект устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц", а также является не подотчетным им. На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство в другой стране.

Устанавливается, что региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека.