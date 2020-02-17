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В Башкирии спасли провалившийся под лед табун лошадей

Животных вытащили из воды с помощью трактора

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии. Видеозапись инцидента в своем профиле Instagram выложил фермер Сагитзян Идиятуллин.

Фермер объяснил, что ЧП произошло из-за нестабильной погоды зимой. "Лошади зашли на лед по привычке, думая, что лед там как всегда с полметра. Слава Богу все обошлось, всех вытащили, действовали оперативно", - написал Идиятуллин.

В воду провалились семь лошадей, некоторые из них начали тонуть. Люди вытащили их с помощью трактора.

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