Осужденный за жестокое убийство женщины краснодарец умер в больнице ФСИН

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Осужденный на 12 лет и два месяца колонии за убийство женщины и надругательство над ее телом Дмитрий Бакшеев умер в межрегиональной туберкулезной больнице ФСИН в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила ТАСС адвокат Бакшеева Юлия Федотова.

Приговор Бакшееву вынес Прикубанский районный суд Краснодара в конце июня 2019 года, ранее суд приговорил его супругу Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству. Бакшеев признал свою вину лишь в надругательстве над телом, заявив, что женщину обнаружил уже убитой.

"Он выбыл из СИЗО №1 города Краснодара, его должны были этапировать в колонию строгого режима для отбывания наказания, в ходе этапирования он попал в межрегиональную туберкулезную больницу ФСИН в Ростове-на-Дону, где скончался", - сказала Федотова, уточнив, что причины смерти пока неизвестны.

Адвокат добавила, что будет добиваться проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. По данным следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеевы и женщина, с которой они познакомились в тот же день, находились на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились, Наталья Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. Дмитрий Бакшеев нанес ей два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.