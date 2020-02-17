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Познер просит Госдуму объяснить ситуацию с законопроектом о профилактике домашнего насилия

Журналист напомнил, что документ должны были обсуждать в первом чтении в январе
Владимир Познер Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Владимир Познер
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Журналист Владимир Познер обратился к депутатам Госдумы с просьбой разъяснить позицию по законопроекту о профилактике домашнего насилия. Текст обращения размещен в понедельник на сайте телеведущего.

"У меня есть вопрос к депутатам Государственной думы... Я бы хотел получить какое-то объяснение. Есть законопроект о профилактике домашнего насилия. Его должны были обсудить в первом чтении в прошлом году, в декабре. Потом в этом году, в январе, - написал он. - Пока ничего этого не происходит, и я не понимаю, почему".

Познер также написал, что хотел бы понять, "вообще будут ли когда-нибудь принимать такой закон".

В конце ноября законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. Отзывы на него принимались до 15 декабря включительно, их пришло около 11 тыс. Как сообщала ранее соавтор законопроекта, депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировали до конца января.

Ранее с критикой законопроекта выступил вице-спикер нижней палаты парламента, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой (фракция "Единая Россия"). По его мнению, законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к внесению в Госдуму, нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол.

Теги
РоссияПознер, Владимир Владимирович"Единая Россия"Толстой, Петр ОлеговичПушкина, Оксана Викторовна
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