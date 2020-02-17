ВС пояснил, в каких случаях можно менять фамилии детей без согласия обоих родителей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России вынес решение, в котором определил, что менять имена и фамилии детей до 14 лет без согласия обоих родителей невозможно, за исключением редких случаев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Там уточнили, что поводом для такого решения стало обращение отца двух детей из Краснодара. После развода дети остались жить с матерью, а она, мотивируя тем, что отец не участвует в жизни бывшей семьи, решила поменять обоим детям фамилию и отчество, а сыну еще и имя. Районный и краевой суды встали на сторону матери, но отец обжаловал их решение в Верховном суде.

"Однако, согласно решению Верховного суда, сменить фамилию, имя, отчество ребенку до 14 лет без согласия второго родителя можно, если полиция не смогла установить его местонахождение, если есть решение суда, по которому второй родитель лишен родительских прав, если этот родитель признан судом недееспособным или этот человек без уважительных причин уклоняется от воспитания и содержания ребенка", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что ни один из этих пунктов не подходит в случае тяжбы краснодарских экс-супругов. "Верховный суд согласился с доводами отца, который представил документы, подтверждающие, что он участвует финансово в содержании детей, платит алименты, он смог доказать, что интересуется детьми и их здоровьем. Оснований для изменения имен детей без согласия отца заявительница не привела, сделал вывод Верховный суд, отменив решения нижестоящих судов", - заключили в ВС РФ.