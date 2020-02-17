WSJ: Павленский обвинил экс-кандидата в мэры Парижа во лжи

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский, помещенный под стражу во Франции в минувшее воскресенье в связи с публикацией видео интимного характера, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво, обвинил французского политика во лжи. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на поступившее по электронной почте на адрес редакции послание Павленского.

"Кандидат Гриво лгал своим избирателям и навязывал пуританизм", - говорится в послании. При этом газета отметила, что Павленский отказался сообщить, откуда получил информацию, ставшую поводом для скандала.

Ранее Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс с видео интимного характера, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.

"Французские политики, придерживающиеся разных политических убеждений, осудили действия Павленского, - отметила The Wall Street Journal. - Некоторые выразили опасения по поводу того, что неконтролируемые социальные сети сделают политическую жизнь во Франции большей похожей на американскую, где информация о супружеской неверности политиков и интимные подробности их жизни регулярно становятся достоянием общественности". Напомнив о ранее допущенных Павленским правонарушениях в период пребывания во Франции, газета отметила, что "некоторые политики задаются вопросом о том, почему он должен находить убежище во Франции".