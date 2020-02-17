Кабмин внес в Госдуму проект о регистре граждан, имеющих право на бесплатные лекарства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет федеральной казны или региональных бюджетов, который также призван расширить перечень предоставляемых бесплатно лекарств. Текст опубликован в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительной записке, создание регистра "направлено на обеспечение автоматизированного анализа фактического обеспечения граждан льготных категорий лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания". Ведение регистра также призвано повысить точность прогнозирования потребности в лекарствах, питании и медицинских изделиях, "необходимых для реализации программ льготного лекарственного обеспечения". Это также позволит оценить объем невостребованных препаратов.

Порядок ведения регистра будет определяться правительством. В него будут заноситься такие данные, как СНИЛС, имя и фамилия, дата рождения, пол, адрес проживания, номер медицинского страхования, диагноз, включая его код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, сведения о назначенных препаратах и другая информация. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Помимо этого законопроектом предлагается осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП. На сегодняшний день предоставление гражданам препаратов в рамках государственной социальной помощи осуществляется в рамках перечня лекарств, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций (перечень ОНЛС).

"Перечень ОНЛС с 2020 года включает в себя 406 международных непатентованных наименований лекарственных средств. При этом в рамках перечня ОНЛС на 2020 год более 100 лекарственных средств назначаются только по решению врачебной комиссии", - отмечают разработчики. Законопроектом ограничение в виде перечня ОНЛС упраздняется, и больные будут получать лекарства "в объеме не менее перечня ЖНВЛП, в который на 2020 год включено 758 международных непатентованных наименований лекарственных средств".

В финансово-экономическом обосновании при этом указано, что реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, так как средства на лекарственное обеспечение граждан, а также на проведение работ по информатизации в системе здравоохранения уже заложены в законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.