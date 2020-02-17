Павленский и его подруга предстанут перед судебными следователями 18 февраля

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Художник-акционист Петр Павленский, помещенный под стражу во Франции в связи с публикацией видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво, предстанет перед судебными следователями во вторник. Об этом сообщили в понедельник в прокуратуре Парижа.

Вместе с ним на вопросы юстиции ответит его подруга, 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик. Не исключено, что по итогам допроса Павленскому и его спутнице будут предъявлены обвинения.

По словам юристов, Павленскому может грозить два года лишения свободы и штраф в размере €60 тыс. Это наказание предусмотрено статьей Уголовного кодекса Франции за "распространение информации или изображений сексуального характера, касающихся частного лица, без его разрешения".

В понедельник судебные власти Франции продлили содержание под стражей Павленского и его спутницы в связи с открытым прокуратурой уголовным делом.

Поджигатель Банка Франции

Это не первое расследование французской юстиции, касающееся Павленского. В январе 2019 года парижский суд признал его виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Банка Франции. Тогда суд приговорил его к трем годам тюремного заключения (из них два года - условно). При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении.

В мае 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции, переехав туда с семьей после начала расследования в России по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной. В России также расследовался поджог подъезда здания ФСБ в Москве. Он был совершен в 2015 году Павленским, разместившим затем видео этой акции в интернете.