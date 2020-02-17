{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Павленский и его подруга предстанут перед судебными следователями 18 февраля

Не исключено, что по итогам допроса им будут предъявлены обвинения

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Художник-акционист Петр Павленский, помещенный под стражу во Франции в связи с публикацией видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво, предстанет перед судебными следователями во вторник. Об этом сообщили в понедельник в прокуратуре Парижа.

На эту тему

Вместе с ним на вопросы юстиции ответит его подруга, 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик. Не исключено, что по итогам допроса Павленскому и его спутнице будут предъявлены обвинения.

По словам юристов, Павленскому может грозить два года лишения свободы и штраф в размере €60 тыс. Это наказание предусмотрено статьей Уголовного кодекса Франции за "распространение информации или изображений сексуального характера, касающихся частного лица, без его разрешения".

В понедельник судебные власти Франции продлили содержание под стражей Павленского и его спутницы в связи с открытым прокуратурой уголовным делом.

Поджигатель Банка Франции

Это не первое расследование французской юстиции, касающееся Павленского. В январе 2019 года парижский суд признал его виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Банка Франции. Тогда суд приговорил его к трем годам тюремного заключения (из них два года - условно). При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении.

В мае 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции, переехав туда с семьей после начала расследования в России по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной. В России также расследовался поджог подъезда здания ФСБ в Москве. Он был совершен в 2015 году Павленским, разместившим затем видео этой акции в интернете.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Борьба с изменениями климата
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос объявил о создании "Фонда Земли"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС