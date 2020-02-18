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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: три четверти россиян считают себя добрыми

Исследование показало, что чаще такого мнения придерживаются женщины

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Три четверти участников опроса ВЦИОМ (76%) считают себя добрыми людьми. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник и приуроченные ко Всемирному дню проявления доброты.

"Три четверти наших соотечественников (76%) считают себя добрыми с разной степенью уверенности. Чаще так считают женщины (82%), а также молодые люди 25-34 лет (82%) и респонденты среднего возраста 35-44 лет (81%)", - говорится в исследовании.

Свое окружение респонденты также характеризуют как добрых людей (75%). Кроме того, почти две трети россиян (64%) говорят, что окружающие часто проявляют доброту по отношению к ним. Вместе с тем, каждый десятый респондент (11%) скорее не считает себя добрым человеком, однозначно не смогли назвать себя добрыми 4%.

Под добрым человеком 28% респондентов подразумевают такого, который всегда готов прийти на помощь. Еще 27% считают, что добрые люди должны быть отзывчивыми, небезразличными к другим и умеющими сочувствовать. Вместе с тем, большинство опрошенных (72%) считают, что к добрым людям нельзя отнести тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, но не к остальным людям.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РоссияОпросы общественного мнения
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