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Чайка назвал основные проблемы Ингушетии

По мнению полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, главные проблемы в республике - долги, безработица и долгострои

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Основными проблемами Ингушетии являются высокий уровень безработицы, долги по оплате электричества, газа, зарплате работников бюджетной сферы, а также количество объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.

"О том, насколько большая работа нам предстоит, говорят цифры. Уровень безработицы почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Задолженность по заработной плате по состоянию на февраль 2020 года составила 22,3 млн рублей в отношении 621 человека. На учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 906 детей-сирот, из которых за 2019 год обеспечены жилыми помещениями всего 32 человека", - сказал полпред.

По его словам, также в регионе ежегодно растет долг по оплате за энергоносители - на 1 декабря 2019 года было 5,3 млрд рублей, за газ - 7,6 млрд рублей. "Количество объектов незавершенного строительства в регионе составляет 194 единицы, объем вложений в эти объекты - более 19,2 млрд рублей. Необходимо в кратчайшее время принять по ним решение: либо достроить, либо законсервировать, либо сносить. Кроме того, по показателю "Строительство жилых домов" отмечается снижение объемов на 14%", - добавил Чайка.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, из общего количества долгостроев 10 объектов переданы балансодержателям, по 34 - документация составлена и направлена балансодержателям, по 31 объекту ведется работа по определению балансодержателя, 56 объектов на стадии строительства.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что Ингушетия находится в числе лидеров по СКФО по снижению количества объектов незавершенного строительства, поскольку за период 2018-2019 гг. регион снизил количество долгостроев на 33%.

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