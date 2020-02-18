ПФР получил сведения о 5 млн работников для формирования электронной трудовой книжки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) на середину февраля получил сведения о трудовой деятельности 5 млн граждан, которые необходимы для формирования электронной трудовой книжки. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе фонда.

"Благодаря проделанной работе к середине февраля более полумиллиона страхователей направили в ПФР сведения кадрового учета в отношении почти пяти миллионов работников. Работодатели представляли сведения в ПФР только в том случае, если за отчетный период в компании происходили такие кадровые мероприятия, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо если компания меняла свое название или работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки", - пояснили в ПФР.

В пресс-службе напомнили, что к середине февраля работодатели предоставляли сведения о работниках за январь 2020 года.

"Для компаний, которые не успели установить последние версии программ, Пенсионный фонд запустил на своем сайте новую версию кабинета страхователя с возможностью передачи сведений о трудовой деятельности напрямую в ПФР, не прибегая к услугам посредников. Помимо этого, Пенсионный фонд предоставил работодателям бесплатные программы по формированию отчетности, которыми в том числе могут воспользоваться компании со штатом менее 25 человек", - добавили в фонде.

Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января 2020 года. Работодатели ежемесячно должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудника. Также работодатели до конца июня 2020 года должны проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Если граждане по каким-то причинам не смогли сделать выбор между бумажной и электронной версией этого документа в 2020 году, то право этого выбора остается за работниками и после 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.