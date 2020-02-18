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Госдума вводит звание "Город трудовой доблести"

Новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести".

Согласно документу, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и "других источников", которые в тексте проекта закона не уточняются.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.

12 февраля профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить все поправки, поступившие ко второму чтению документа. Они касаются, в частности, увеличения числа критериев для присвоения звания "Город трудовой доблести", а также возможности его присуждения населенным пунктам стран постсоветского пространства. "Мы принимаем этот законопроект без поправок, нет таблицы поправок, рекомендуемых к принятию, мы поддерживаем законопроект в редакции, предложенной президентом. На этой неделе мы примем этот закон во втором и в третьем чтениях", - сказал первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

Законопроект был внесен в Госдуму 14 декабря. Правительство РФ поддержало инициативу главы государства. Правовое управление нижней палаты замечаний к документу не имеет.

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