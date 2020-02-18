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В Ростовской области устранили аварию на водопроводе

Ранее вода не поступала в дома почти 60 тыс. жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Подачу воды восстановили в Ростовской области после аварии на водопроводе, оставившей без воды порядка 60 тыс. жителей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Накануне из-за аварии на водопроводе в Ростовской области без воды остались несколько населенных пунктов. Подача воды была прекращена в дома 25 тыс. жителей города Шахты, в Новошахтинске без водоснабжения остались более 6,8 тыс. жителей, в Октябрьском районе области - более 28 тыс. человек.

"В 11:00 мск аварийно-восстановительные работы завершены. Водоснабжение восстановлено", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По словам начальника отдела инженерной инфраструктуры администрации Шахт Александра Авдеева, в настоящий момент проводится наполнение системы водоснабжения. "Вода уже поступает на первые этажи домов в поселке Майском города Шахты. Полностью восстановить подачу воды рассчитываем до 21:00", - сообщил он ТАСС.

По данным МЧС, подача воды жителям была организована автоцистернами.

Теги
РоссияРостовская область
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