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В Северной Осетии разработают программу набора социального пакета для учителей

По словам главы республики Вячеслава Битарова, в настоящее время изыскиваются источники финансирования

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Программа набора социального пакета для учителей будет разработана в Северной Осетии. Об этом журналистам сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров.

"Мною дано поручение разработать специальную программу набора социального пакета для учителей. В ближайшее время мы его озвучим. Сейчас министерство образования и науки республики, правительство региона проводят соответствующую работу, изыскивают источники финансирования для того, чтобы такой пакет сформировать", - сказал Битаров.

Он отметил, что программа разрабатывается для повышения престижа профессии учителя.

"Необходимо улучшать позитивное отношение к учительским кадрам в обществе и нужно повышать престиж профессии учителя. Исходя из этого, мы нашли в бюджете средства для того, чтобы увеличить фонд оплаты труда учителей республики и сделали это с уклоном повышения зарплат молодых учителей. Нам надо работать над обновлением кадров, чтобы молодежь приходила в сферу образования", - пояснил глава.

В 2020 году власти Северной Осетии направили 300 млн рублей из республиканского бюджета на повышение зарплат учителям. Это позволило в регионе изменить систему оплаты труда, согласно которой увеличилась базовая гарантированная часть зарплаты учителя с 7500 рублей до 13800 рублей.

Также дополнительные выплаты классным руководителям в Северной Осетии с учетом федеральной доплаты в 5 тыс. рублей и повышения региональной доплаты до 2 тыс. рублей составят 7 тыс. рублей. С нового учебного года их будут получать около 4 тыс. учителей.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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