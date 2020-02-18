Три новых музея откроются на базе Военно-медицинского музея в Петербурге к 75-летию Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Несколько новых музейных площадок откроются в Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинского музея в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшие месяцы начнут работать Музей медицинской службы Красной Армии, Музей локальных войн и вооруженных конфликтов, а также Музей памяти жертв нацизма, сообщил журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС во вторник директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко.

"Мы приняли решение воссоздавать те музеи, которые хранятся в наших фондах. Мы воссоздаем и открываем ко Дню Победы Музей медицинской службы Красной Армии. Это тот музей, с которого в принципе началось формирование Военно-медицинского музея. В добавок к этому музею мы создаем музей локальных войн и вооруженных конфликтов. Это то, что дала Великая Отечественная война для развития военной медицины", - рассказал Будко на пресс-коференции, посвященной музейным проектам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, 26 февраля состоится открытие Музея памяти жертв нацизма. Будко отметил, что в его экспозицию войдут в том числе материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а также подлинные материалы Нюрнбергского процесса. Также в музее представят свыше сотни подлинных предметов из Освенцима, Майданека и других концентрационных лагерей. Среди экспонатов - личные вещи военнопленных, фотографии, рисунки, документы и медицинские инструменты, свидетельствующие о нацистских преступлениях, рассказал ТАСС в преддверии открытия заместитель директора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев.

Будко также объявил на пресс-конференции, что музей принимает участие в подготовке к открытию нескольких выставок, приуроченных к юбилею Победы, в разных городах России. Среди них он назвал, в частности, совместную выставку с Государственным историческим музеем в Москве, посвященную подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны (откроется в апреле), а также выставку под названием "В штабах Победы" в столичном ЦВЗ "Манеж". В Гороховецком историко-архитектурном музее (Владимирская область) в мае откроется выставка "Медики Великой Победы", новые проекты представят также в Башкортостане, Тыве и в других субъектах России.

Военно-медицинский музей - Музей медицины России и военно-медицинской службы - является одним из крупнейших в мире по богатству фондов (более 450 тыс. экспонатов). Музей появился в ноябре 1942 года в Москве, а через три года его перевели в Ленинград. В нем собраны произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе Владимира Бехтерева, Сергея Боткина, Ильи Мечникова, Ивана Павлова и многих других.