У Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Обследование подтвердило, что у журналиста Дмитрия Диброва случился микроинсульт. Телеведущий останется в больнице еще на 7-10 дней, рассказал ТАСС во вторник директор Диброва Табриз Шахиди.

"Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рекомендации врачей по госпитализации - 7-10 дней.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь", где в понедельник вечером состоялась премьера картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне". По данным канала, журналист перенес приступ и потерял сознание. Во вторник Дибров рассказал ТАСС, что чувствует себя хорошо и ждет результатов проведенного медицинского обследования в больнице.

Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Он окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. Работал корреспондентом в различных изданиях. Был ведущим многих передач, в том числе таких как "Старый телевизор" и телеигры "О, счастливчик!". С 2008 года является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Член Академии российского телевидения. Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви".