В США присяжные начали обсуждение дела Харви Вайнштейна

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Жюри присяжных в суде в нью-йоркском районе Манхэттен приступило во вторник к обсуждению дела американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу суда.

В состав жюри вошли семь мужчин и пять женщин. По сведениям газеты The New York Times, они в ходе дискуссий запросили у судьи Джеймса Берка разъяснения относительно предъявленных Вайнштейну обвинений.

Издание отмечает, что во вторник судья запретил адвокатам продюсера любые контакты с прессой до вынесения решения жюри. Причиной стало то, что юрист Донна Ротунно, представляющая интересы Вайнштейна, опубликовала в журнале Newsweek комментарий в поддержку своего клиента. Она отметила, что присяжным не следует обращать внимание на многочисленные публикации, в которых говорится о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна.

Продюсеру, в частности, предъявлены обвинения в изнасиловании по двум пунктам, а также в насильственных действиях сексуального характера по двум пунктам. Обвинения основаны по большей части на показаниях двух женщин, которые ранее являлись коллегами продюсера. На судебном процессе выступили и другие женщины, которые заявили, что были изнасилованы Вайнштейном. Если продюсер будет признан виновным, он может провести оставшуюся часть жизни в тюрьме.

В октябре 2017 года в The New York Times был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в адрес Вайнштейна публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.