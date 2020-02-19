Депутаты от ЛДПР предложили маркировать для водителей лекарства с психотропными веществами

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в среду вносят в Госдуму законопроект, предусматривающий нанесение специальной маркировки на инструкции к лекарствам, которые нельзя употреблять при вождении автомобиля. Текст инициативы распространила пресс-служба замруководителя фракции Ярослава Нилова, который является одним из авторов законопроекта.

Разработчики предлагают печатать на инструкциях к препаратам, содержащим наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, изображение дорожного знака "Движение запрещено", а также информацию о содержащихся в составе лекарства веществ, подлежащих контролю на территории РФ.

Эта маркировка, как указывают авторы в пояснительных материалах, "привлечет дополнительное внимание граждан к необходимости воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека, так как это может обернуться для них суровым административным или даже уголовным наказанием за нарушение правил дорожного движения". В ЛДПР указывают на то, что сейчас законопослушные граждане могут лишиться прав за то, что по незнанию приняли лекарства, в составе которых были запрещенные для водителей вещества.