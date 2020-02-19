В Хабаровском крае группу китайских граждан поместили под медицинское наблюдение

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Группа граждан КНР, прилетевших из Москвы в Хабаровск, поместили под медицинское наблюдение в одном из соцобъектов села Некрасовка. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова.

"Группа граждан Китая, их около полутора десятков человек, поместили в один из социальных объектов Некрасовки под медицинское наблюдение. Они прилетели в Хабаровск из Москвы, направлялись на работу, у них трудовые визы", - сказал Кузнецова. Граждан КНР обследуют на предмет коронавирусной инфекции.

Под наблюдением врачей они пробудут 14 дней. Еще 24 гражданина КНР с начала февраля находятся под карантином в специальном пункте, развернутом на базе спортивно-тренировочного центра "Юность" под Хабаровском. "Сейчас ждем результаты их анализов", - сказала Кузнецова.

Случаев заноса коронавирусной инфекции в Хабаровском крае не выявлено, уточнила инфекционист.