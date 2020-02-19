Власти Якутии подключают газовое отопление ветеранам войны и тыла в удаленных селах

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии подключают газовое отопление ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников войны в удаленных селах региона. Мера социальной поддержки до этого года была недоступна для этих людей из-за отсутствия газификации сел, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Якутии, которое является координатором мероприятий.

В Якутии с 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года проходит год под девизом "Ваш подвиг в сердцах поколений". Так, в прошлом году был актуализирован план подготовки празднования 75-летия Победы, где прописан комплекс мероприятий с 2017 по 2020 годы. Объем их финансирования составляет 302,9 млн рублей, из них средства государственного бюджета республики - 283 млн рублей. На 2020 год предусмотрено финансирование в размере 151,6 млн рублей.

"С развитием магистральной сети "Сила Сибири" у нас начинается газификация отдаленных населенных пунктов в Республике Саха (Якутия). Благоустройство в селах происходит каждый день. В Верхневилюйском районе вдова ветерана Великой Отечественной войны и ветеран тыла Матрена Михайловна Петрова получает услугу по подключению дома к теплоснабжению. Так как к ее дому [на данный момент] подведен газ, был поднят вопрос по монтажу газового оборудования для отопления. В доме установили отопительную систему, которая работает на газе. Как призналась сама пенсионерка, в ее планах дальнейшее благоустройство дома и установка ванной комнаты", - сказали в пресс-службе, отметив, что до подключения к газовому отоплению сотрудники соцзащиты привозили вдове участника ВОВ колотые дрова.

Также из госбюджета республики участникам Великой Отечественной войны и ветеранам тыла выделяются средства на ремонт жилья. Размер помощи достигает до 30 тыс. рублей по Якутии кроме арктических районов, где сумма может доходить до 50 тыс. рублей. Такую помощь в 2019 году получили 469 ветеранов. Помимо того, в прошлом году воспользовались льготным санаторно-курортным лечением 706 человек. Среди них были труженики тыла, ветераны труда и дети войны.