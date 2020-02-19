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Распространение коронавируса нового типа

Республика Корея запретит въезд в страну иностранцам с лайнера Diamond Princess

МИД республики уже запросил полный список пассажиров судна у японской стороны

СЕУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Республика Корея введет запрет на въезд в страну для иностранцев, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess и стоящего в настоящее время на карантине в порту города Иокогама. Об этом сообщил в Сеуле в среду представитель южнокорейского правительства.

По его словам, с этой целью МИД страны уже запросил полный список пассажиров судна у японской стороны. Чиновник подчеркнул, что эти меры направлены на предотвращение распространения коронавируса в Южной Корее.

Специальный самолет из президентского отряда доставил в среду утром в сеульский аэропорт Кимпхо шесть граждан страны и члена семьи одного из них с японским гражданством, находившихся на борту круизного лайнера. Эвакуированные прошли проверку на наличие нового коронавируса в бизнес-терминале аэропорта, закрытом для других пассажиров. Ни у одного из них наличие вируса не подтвердилось. Их доставили в карантинное учреждение, находящееся в районе аэропорта Инчхон.

Всего на судне находились 14 южнокорейцев, ни у одного из них не было симптомов заболевания. Были эвакуированы лишь те граждане, которые выразили такое желание. Остальные восемь человек, в основном постоянно проживающие в Японии, смогут сойти с лайнера позже на этой неделе по завершении двухнедельного карантина. Ряд стран ранее эвакуировали своих граждан с Diamond Princess.

В понедельник японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454, из-за чего лайнер превратился в крупнейший очаг коронавирусной инфекции за пределами КНР. Новый коронавирус был также диагностирован у находящейся на судне гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения коронавирусом среди россиян.

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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