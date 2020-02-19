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75-летие Победы

Более 20 кораблей Черноморского флота задействуют в торжествах в честь 75-летия Победы

Парадный строй кораблей смогут увидеть жители и гости Керчи, Новороссийска и Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Керчи, Новороссийска и Севастополя смогут увидеть парадный строй кораблей Черноморского флота и посетить некоторые из них на торжествах в честь 75-летия Победы. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.

"Более 20 кораблей Черноморского флота примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы, в городах-героях Севастополе, Новороссийске и Керчи", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 9 мая в Севастопольской и Новороссийской бухтах корабли будут выставлены на линиях парадных диспозиций. "Жители и гости Севастополя смогут увидеть в парадном строю подводную лодку, два фрегата, сторожевой корабль, малый ракетный корабль, ракетный катер и большие десантные корабли. В Новороссийске в Цемесской бухте парадную диспозицию займут подводная лодка, малый противолодочный корабль, морской тральщик и спасательное буксирное судно", - отметили на флоте.

Кроме того, в этих трех городах корабли, катера и суда обеспечения Черноморского флота будут выставлены у причалов, где их смогут посетить местные жители. Будут представлены новейший малый ракетный корабль и морской буксир, а также малый противолодочный корабль, противодиверсионный катер, патрульный катер, катер связи и большие десантные корабли. Постановку кораблей на парадные бочки и причалы планируется осуществить в период с 6 по 8 мая.

Теги
Россия75-летие Победы
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