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Распространение коронавируса нового типа

Все пассажиры лайнера Westerdam покинули судно

В скором времени их доставят в Пномпень

ТАСС, 19 февраля. Все пассажиры стоящего у берегов Камбоджи лайнера Westerdam, которые находились на карантине из-за подозрений на коронавирус, покинули судно и вскоре будут доставлены в столицу страны, город Пномпень. Об этом в среду заявил официальный представитель властей провинции Сиануквиль, в порту которой был пришвартован лайнер.

"Последние 233 пассажира Westerdam сошли на берег, - передает слова представителя агентство Reuters. - Теперь их доставят на автобусах в Пномпень".

Как отметил министр общественных работ и транспорта Камбоджи Сун Чантол, пассажиры Westerdam покинут страну 20 февраля. "Они вылетят на родину завтра [в четверг]", - подчеркнул он.

Ранее находящийся в Пномпене российский турист Алексей Дмитриев сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что коронавирус не был выявлен ни у кого из пассажиров лайнера Westerdam.

Круизное судно Westerdam с 1455 пассажирами, в числе которых были семеро россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Судно планировало совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус.

Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, 13 февраля пришвартовался в Камбодже с разрешения властей королевства.

Теги
КамбоджаРаспространение коронавируса нового типа
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