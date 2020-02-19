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Лишенные аккредитации журналисты WSJ должны покинуть Китай в течение пяти дней

Троих корреспондентов лишили аккредитации из-за статьи "Китай - настоящий больной Азии"

ТАСС, 19 февраля. Три корреспондента американской газеты The Wall Street Journal в Пекине, лишенные властями КНР аккредитации, должны покинуть Китай в течение пяти дней. Об этом в среду сообщило само издание.

"Заместителю руководителя бюро Джошу Чину и корреспонденту Чао Дэну, являющимся гражданами США, а также корреспонденту Филипу Вэню, гражданину Австралии, было предписано покинуть страну [Китай] в течение пяти дней", - говорится в статье The Wall Street Journal.

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". "Китай не приветствует публикации, носящие расистский характер, а также преднамеренно очерняющие китайские СМИ. В этой связи мы приняли решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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