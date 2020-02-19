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В РФ не выявили отличия в качестве дженериков и оригинальных лекарств против муковисцидоза

Всего Росздравнадзор провел сравнительный анализ 75 наименований лекарств
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росздравнадзор не выявил существенных отличий качества оригинальных препаратов и дженериков для лечения муковисцидоза при сравнительном анализе 75 наименований лекарств. Об этом в среду заявили в пресс-службе Минздрава РФ.

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В конце 2019 года в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики, которые используют при терапии муковисцидоза. Занимавшая на тот момент должность министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке.

"За 2019-2020 годы Росздравнадзором были отобраны для контроля качества 75 наименований (254 серии) лекарственных препаратов, применяемых для лечения муковисцидоза. В результате сравнительного анализа существенных отличий между оригинальными и воспроизведеннными препаратами не выявлено. Работа по сравнительному анализу препаратов продолжается", - говорится в сообщении.

В декабре Минздрав подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум", который используется для терапии у пациентов с муковисцидозом, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. Тогда сообщалось, что в регионы будет завезено 30 тыс. упаковок препарата. "Лекарственный препарат "Фортум" уже ввезен на территорию страны, и в ближайшее время благотворительным фондом "Острова" начнется поставка препарата на безвозмездной основе в медицинские организации", - добавили в министерстве.

В пресс-службе также отмечается, что Минздрав работает над возобновлением поставок в Россию и других лекарств для данного заболевания. В частности, достигнуты договоренности по возобновлению ввоза препарата под торговым наименованием "Тиенам". "Решение вопросов лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями является одним из важнейших приоритетов Минздрава России и Росздравнадзора", - заключили в министерстве.

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