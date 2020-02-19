УФСИН: врачи принимают все меры для излечения фигуранта дела "Сети" от туберкулеза

ТАСС, 19 февраля. Тюремные врачи принимают все необходимые меры для излечения фигуранта уголовного дела террористического сообщества "Сеть" Василия Куксова от туберкулеза. Об этом ТАСС сообщили в УФСИН по Пензенской области, где он содержится в настоящее время.

В УФСИН опровергли сообщения СМИ о том, что у заболевшего туберкулезом Куксова крайне тяжелое состояние здоровья. "Информация о тяжелом состоянии здоровья Василия Куксова, находящегося сейчас в медицинской части СИЗО-1 (на улице Каракозова в Пензе), не соответствует действительности", - заявили в УФСИН.

"Осужденный Куксов проходит курс лечения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи при данном заболевании и находится под постоянным наблюдением медицинских работников. Состояние его здоровья в настоящий момент удовлетворительное, в лечении отмечается положительная динамика", - отметили в пензенском управлении ФСИН. Там добавили, что в учреждении работает квалифицированный медперсонал, необходимые для лечения медикаменты имеются в полном объеме.

Василий Куксов вместе с другими шестью фигурантами дела "Сети" был осужден 10 февраля приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокаты всех фигурантов дела обжаловали приговор. Следующей инстанцией является Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе.