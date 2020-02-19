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Губернатор раскритиковал работу с населением по нижегородскому парку "Швейцария"

Глава региона отметил, что парк является объектом культурного наследия и на его территории нельзя заниматься капитальным строительством и вырубать зеленые насаждения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал коммуникацию с населением по благоустройству парка "Швейцария". Проектировщик и ответственные за благоустройство провели работу ненадлежащим образом, сказал глава региона на встрече с представителями общественности.

"Проектировщик и ответственные лица, по сути, провалили работу. Спекуляция или фейки - это то, что вбрасывалось регулярно, какие-то парковки, сомнительный бизнес, капитальные строения - ничего этого не будет, мы этого не допустим ни в коем случае", - пояснил Никитин.

Губернатор также отметил, что парк является объектом культурного наследия и одним из лучших объектов паркового искусства в Нижнем Новгороде, поэтому на его территории нельзя заниматься капитальным строительством и вырубать зеленые насаждения.

"Решений относительно наличия объектов капитального строительства, их количества, решения о вырубке зеленых насаждений я лично не принимал и не приму", - уточнил Никитин.

По его словам, при благоустройстве парка необходимо рассмотреть возможность создания детского и спортивного центров, пунктов аренды инвентаря и прочих нестационарных объектов, дорожек, освещения и скамеек.

"Работу заказчиков, проектировщиков и властей города, которую по многим аспектам общественность считает спорной, мы должны обсудить, обменявшись мнениями, и принять решения, которых пока нет. Мы будем защищать положения охранного статуса в соответствии с законодательством", - добавил губернатор.

О парке

Парк культуры и отдыха "Швейцария" расположен на берегу реки Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Парк является популярным местом отдыха у горожан и туристов, с его территории открывается панорамный вид на Оку и лесные просторы города.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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