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75-летие Победы

"Россия-24" запускает 23 февраля проект "Помним каждого" к 75-летию Победы

Канал будет демонстрировать "цифровую доску Памяти" с именами военнослужащих, погибших и пропавших в годы войны

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС. Телеканал "Россия 24" запускает масштабный телевизионный проект "Помним каждого" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 23 февраля канал будет демонстрировать "цифровую доску Памяти" с именами военнослужащих, погибших и пропавших в годы войны, сообщили в среду в пресс-службе телеканала.

"С 23 февраля по 8 мая 2020 года каждый день в прямом эфире телеканал покажет цифровую доску Памяти. В течение 76 дней в круглосуточном режиме на экране появятся имена 12 млн 677 тыс. 857 бойцов: 121 тыс. 400 имен в сутки, 6 тыс. 70 в час, 100 в минуту. Цифровая доска памяти будет реализована благодаря специальному аппаратно-программному комплексу. Он интегрирует базу данных - реальные фамилии, имена, отчества, звания и должности бойцов - в графическое оформление телеканала", - рассказали в пресс-службе.

Цель проекта - вспомнить всех героев Победы независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды, а также создать фактографическую основу для противодействия попыткам фальсификации истории войны. "Проект "Помним каждого" реализуется совместно с управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества и интернет-порталом документов о Второй мировой войне "Память народа", - уточнили в пресс-службе.

"Память народа" - интернет-портал документов о Второй мировой войне. Создан в 2007 году Минобороны РФ, является крупнейшим в мире информационным ресурсом открытого доступа, наполняемым всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны. В базе данных ресурса собраны официальные сведения о 12 млн 677 тыс. 857 военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

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Россия75-летие Победы
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