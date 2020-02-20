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Роскачество составило рейтинг российских ликерных вин

Лидерами стали напитки с двух крымских предприятий
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Роскачество составило рейтинг отечественных ликерных вин, его лидерами стали винодельни Крыма. Об этом говорится в сообщении организации.

Исследование проведено в рамках "Винного гида России", который создан Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. Для оценки дегустационной комиссией было закуплено 50 образцов сладких и ликерных вин различных типов, из которых в рейтинг вошло 35 вин. Лидерами исследования стали два крымских предприятия, а открытием этого года стали выдержанные ликерные вина из Дербента (Южный Дагестан).

В Роскачестве также сообщили о том, что в "Винный гид России" вошли все типы ликерных вин по критерию цвета - красные, белые, розовые. Данная категория достаточно многообразна и по содержанию алкоголя и сахара в винах, а также по срокам выдержки вин - от "молодых" (два-три года) до "марочных", выдержанных в бочках пять-шесть лет.

Эксперты выделяют несколько типов ликерных вин, к одной из которых относятся сладкие "десертные" вина с высоким содержанием сахара (21-30 мг/л) и относительно небольшим содержанием алкоголя - от 12,5%. К этой группе, например, относится большинство "Мускатов", а также крепкие или "специальные" вина, содержание алкоголя в которых по действующему ГОСТу может достигать 22%. К крепким ликерным винам (с содержанием алкоголя от 16% и выше) относятся хересы (ликерные вина, созревание которых проходит под "флером" - пленкой, которую образуют на поверхности вина определенные виды дрожжей), мадеры (ликерные вина, выдержка которых проходит в бочках при высокой температуре, под открытым небом или в специальных теплицах - "соляриях"), портвейны - выдержанные в бочках красные и белые крепленые вина, кагоры - красные вина, изготавливаемые по особой технологии, не имеющей (в отличие от хересов и мадер) европейского прообраза. Как пояснили в Роскачестве, для ликерных вин, имеющих статус Защищенного географического указания (ЗГУ), обязательная выдержка перед бутилированием - не менее 18 месяцев.

Эксперты отметили ценовую доступность отечественных ликерных вин, цены на них вполне доступны. Больше 1 тыс. рублей, как правило, стоят совсем уж раритетные коллекционные образцы, выдержанные более 15-20 лет. По данным Роскачества, из топ-10 лучших ликерных вин лишь три перешагнули ценовую планку в 600 рублей за бутылку 0,75 л и лишь одно стоило дороже 800 рублей.

Говоря о рекомендациях по хранению такого вина, специалисты пояснили, что крепленые вина с длительной выдержкой подходят для длительного хранения в бутылках даже в домашних условиях. Нужно лишь хранить вино в горизонтальном положении в темном и не слишком жарком месте.

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